10 січня сесія Черкаської міської ради розпустила виконавчий комітет і звільнила першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Міський голова Анатолій Бондаренко звинуватив частину виконкому в саботажі, через який місто може залишитися без бюджету-2018. Торік у грудні два засідання виконкому, де мали розглянути проект бюджету, не відбулися. Упродовж грудня — початку січня було зірвано майже десяток призначених засідань виконкому.
На думку представників громадського комітету захисту самоврядування, критична ситуація, що склалася в місті у зв’язку зі зволіканням ухвалення бюджету, стала наслідком безвідповідальності й саботажу частини членів виконавчого комітету. Як наголошують члени комітету, багато важливих питань життя міста часто залишаються нерозглянутими.
Міський голова вимагає дострокового припинення повноважень Черкаської міськради. Звернення про це від імені Анатолія Бондаренка до Верховної Ради вже надіслано. У зверненні міський голова просить парламент розпустити міськраду як таку, що порушила певні закони (це вже доведено в судах). Окрім прохання розпустити чинну міськраду, міський голова просить призначити в Черкасах перевибори.
На останньому засіданні депутати відмовилися преміювати міського голову Анатолія Бондаренка, не підтримавши відповідного проекту. Згідно з проектом, у середньому за місяць він мав отримувати нарахованими 60 тисяч гривень.