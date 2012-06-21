За версією туристичного порталу Zruchno.Travel Харків увійшов до списку топ-10 туристських міст України як «місто молоді».
«Кількість молоді на вулицях одного з українських мегаполісів завжди вражає приїжджих. Після Києва тут найбільша кількість студентів в Україні — понад 160 тисяч. Молодих туристів зацікавить найвище у країні колесо огляду, інші розваги в парку Горького, а також цікаві тематичні фестивалі та яскраві вечірки. Статистика: програма зміцнення позитивного іміджу та розвитку міжнародної співпраці Харкова на 2018—2020 роки передбачає 1,3 мільйона гривень на розвиток туризму», – зазначили в Zruchno.Travel.
За версією порталу, Кам’янець-Подільський визначено фестивальною столицею України, Чернігів — містом легенд, а Запоріжжя — «проривом року» (цього року в місті презентували туристський бренд, відкрили туристично-інформаційний центр та організували новий фестиваль Khortytsia Freedom).
Львів став гастрономічною столицею, Луцьк — найтаємничішим містом (підземний лабіринт під костелом Петра і Павла посідає одне з провідних місць серед найзагадковіших підземель України), а Тернопіль — форпостом України (близько третини українських замків розташовано саме на Тернопільщині). Одесу традиційно обрано столицею гумору, Ужгород — столицею винного туризму, а Київ став лідером внутрішнього туризму.