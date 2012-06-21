У Миколаєві відбулася урочиста церемонія спецпогашення поштової марки «Миколаїв — місто на хвилі», яку ввело в обіг АТ «Укрпошта». Марку присвячено 230-річчю з дня заснування обласного центру. Бренд «Миколаїв — місто на хвилі» як подарунок городянам презентувала платформа «МрійДій» торік восени. Тоді для просування й популяризації міста файли з оригінальним зображенням логотипу з’явилися у відкритому доступі.
Марка має символічне зображення: два вітрила, які утворюють букву «М», і гасло «Місто на хвилі» у блакитно-білих кольорах. Перший наклад марок — 420 примірників.
Випущено спеціальний конверт і штемпель «Миколаївщина — вітрила України».
На церемонії спецпогашення Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив: «Сподіваюся, поштова марка нагадуватиме миколаївцям і гостям міста про цю пам’ятну дату. А всі охочі матимуть змогу надіслати яскраве вітання рідним і знайомим поштою». Він щиро подякував усім, хто сприяє розвитку туристичної галузі, популяризує й ідентифікує Миколаїв серед інших населених пунктів України.