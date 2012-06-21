В Ужгороді тиждень був насичений мистецтвом Мельпомени — тривав фестиваль моновистав «Монологи над Ужем». На сценах театрів — обласного музично-драматичного імені Братів Шерегіїв і «Бавка», а також залу Ужгородського коледжу культури і мистецтв виконували п’єси з участю одного актора.
Організатори, якими стали міська рада й тижневик «Неділя», запросили акторів з багатьох міст України та з-за кордону. Серед них були гості з польського Любліна, столиці Вірменії Єревана, Грузії — Тбілісі, Молдови — Кишинева, а також із білоруського міста Могильова. Українську сторону представляли Львівський обласний академічний музично-драматичний імені Ю. Дрогобича, Коломийський театр «Соломія», Театральний проєкт TheatrumMundi з Чернігова, львівська «Галерея сценографії». Дві вистави показали в Ужгороді актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, зокрема з моновиставою «Момент кохання» виступив ексміністр культури народний артист України Євген Нищук. Ще один столичний колектив — ProEnglishTheatre.
Перед глядачами проходили постаті, кожна з яких залишила помітний слід в історії мистецтва: письменник Михайло Булгаков, співак Олександр Вертинський, американська співачка українського походження Квітка Цісик, мексиканська художниця Фріда Кало, актор Андрій Миронов. Незвичайні їхні долі, як і занурення у світ глибоких почуттів вигаданих персонажів, хвилювали, чому сприяла висока акторська майстерність перевтілення.
Цьогоріч «Монологи над Ужем» відбувалися вдруге. А одразу після їхнього завершення в місті розпочався наступний фестиваль — старовинної музики «Фортеця Унґ». До обласного центру Закарпаття приїхали музиканти з різних міст України, а також зі Швеції та Бельгії. Цей мистецький форум так само триватиме тиждень. Культурно-мистецьке життя Ужгорода нині багате як ніколи.