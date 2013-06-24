Кабінет Міністрів затвердив політику «зимового вступу», яку ініціював Президент України. Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3—6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язкові українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному та дистанційному форматах.

«Ми максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. «Зимовий вступ» — це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді із прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий нульовий курс. Для нас важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно позначитися на якості вищої освіти в майбутньому», — наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Держава забезпечить адресну підтримку категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії та оплату проживання в гуртожитку.

Важливо обрати університет уже зараз: підготовче відділення фактично виконує роль нульового курсу, адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей університет залежно від спеціальності. Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ та безперервно увійти у студентське життя, повідомляє Міністерство освіти і науки.