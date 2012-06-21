Китайський космічний апарат «Чан'е-4», зафіксував падіння нічної температури на Місяці до мінус 190 градусів Цельсія. Про це в четвер, 31 січня, повідомляє агентство Xinhua з посиланням на заяву Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC).
Раніше дослідники вважали, що температура в цей час опускається не нижче мінус 170 градусів Цельсія.
За словами виконавчого директора проекту «Чaн'е-4» Чжaна Хе, температура поверхневого шару грунту на зворотному боці Місяця нижча, ніж дані, отримані американською місією «Аполлон». Він зазначив, що ймовірно, це пов'язано з відмінністю складу грунту на різних сторонах Місяця.
15 січня CASC заявила про те, що зонд переведений в сплячий режим в зв'язку з настанням місячної ночі, яка триває близько двох тижнів.
У той же день повідомлялося, що «Чан'е-4» успішно провів перший в історії біологічний експеримент на Місяці: насіння бавовни, доставлені ним туди, дали перші сходи. 17 січня насіння загинуло.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»