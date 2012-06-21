Любителі нічного неба в «Україні» зможуть побачити видовищну зустріч зростаючого Місяця, Юпітера і Сатурна. «Урядовий кур’єр» дізнався, як, коли і де спостерігати цю красиву астрономічну подію.

Яскраве астрономічне тріо



Минулого тижня Місяць зустрівся з внутрішніми планетами, Венерою і Меркурієм, а незабаром наш природний супутник наблизиться до сліпучих газових гігантів, Юпітера і Сатурна. З'єднання Юпітера і Місяця відбудеться 19 листопада 2020 року в 10:57 за київським часом (або в 08:57 GMT; зверніть увагу, що зазначений час позначає момент максимального зближення небесних об'єктів, але це не єдиний момент, коли їх можна побачити поруч). Місяць буде сяяти з зоряною величиною -11.1, а блиск царської планети Юпітер складе -2.1. Шукайте Юпітер, найбільшу планету Сонячної системи, і природний супутник Землі серед зірок у сузір'ї Стрільця.

Трохи пізніше в той же день, інший газовий гігант, Сатурн, приєднається до дуету Місяця і Юпітера. З'єднання Місяця і Сатурна відбудеться 19 листопада 2020 року о 16:51 за київським часом (14:51 GMT). Місяць і Сатурн зустрінуться в сузір'ї Стрільця, а їх блиск складе -11.2 і 0.4, відповідно.

Орієнтуйтеся на тонкий серп зростаючого Місяця, щоб знайти газових гігантів у небі 18, 19, 20 і 21 листопада після настання темряви. Юпітер приблизно в 12 разів яскравіший за Сатурна, тому ви не переплутаєте ці планети. Знайдіть яскравий Юпітер, і ви помітите золотисту зірку, сяючу неподалік, – це Сатурн, найдальша планета, видима неозброєним оком. Використовуйте телескоп, щоб помилуватися її красивими кільцями.

Астрономічне додаток Star Walk 2 допоможе вам визначити точне положення Місяця, газових гігантів і сузір'я Стрільця на небосхилі, а також найкращий час для спостережень. Відкрийте програму, напишіть назву небесного об'єкта в поле пошуку і насолоджуйтеся його видом! У розділі Sky Live ви знайдете інформацію про місячні фази, а також точний час сходу і заходу Місяця і планет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»