На початку липня Місяць розпочинає черговий обхід планет Сонячної системи, а спостерігачі із Землі зможуть побачити зближення яскравих об'єктів на небосхилі. У першу чергу нічне світило наблизиться до газових гігантів Юпітера і Сатурна. «Урядовий кур’єр» дізнався, як і коли можна буде спостерігати за цим яскравим тріо.
Зближення Місяця з Юпітером і Сатурном
Крім напівтіньового місячного затемнення, 4, 5 і 6 липня 2020 року в усьому світі буде спостерігатися ще одна небесна подія – липневий повний «оленячий» Місяць сяятиме поруч із яскравим «королем планет» Юпітером і окільцьованою планетою Сатурном. Вночі 5 липня спостерігачі з різних куточків Землі зможуть побачити зближення Місяця і двох газових гігантів неозброєним оком. Спочатку нічне світило наблизиться до Юпітера (відстань між об'єктами складе 1 ° 51 '), після чого перейде до Сатурна (відстань між об'єктами складе 2 ° 27').
Для любителів атрономії у деяких частинах світу Місяць, Юпітер і Сатурн утворюють на нічному небі трикутник. Яскраве тріо сяятиме серед зірок сузір'їв Стрільця і Козерога. Всі три об'єкти помістяться в полі зору бінокля і створять красиву небесну картину для фото.
Спостереження за Юпітером і Сатурном
Юпітер і Сатурн зараз знаходяться близько один до одного на небосхилі і збережуть своє «сусідство» на небі до кінця 2020 року. Вони доступні для спостереження приблизно за дві години до півночі і до самого світанку. Яскравий Юпітер, що світиться білим світлом, сходить першим, а через приблизно чверть години до нього приєднується жовтуватий Сатурн. Юпітер – четвертий за яскравістю небесний об'єкт. Тільки Сонце, Місяць і блискуча Венера затьмарюють газового гіганта своєю яскравістю. Незважаючи на те, що Юпітер набагато яскравіший за Сатурн, обидві планети досить яскраві, щоб спостерігати їх неозброєним оком.
Використовуючи бінокль, ви можете побачити чотири найбільші супутники Юпітера: Іо, Європу, Ганімед та Каллісто. Телескоп середньої потужності покаже екваторіальні пояси і велику червону пляму Юпітера, а невеликий телескоп допоможе побачити кільця Сатурна і його найбільший супутник – Титан.
Нині газові гіганти Сонячної системи Юпітер і Сатурн знаходяться практично на піку своєї яскравості. Через кілька днів обидві планети досягнуто точок протистоянь (опозиції). Юпітер досягне точки опозиції 13-14 липня, а Сатурн – 20-21 липня. Поблизу протистоянь складаються найкращі умови спостереження планет, так як в цей час вони розташовуються ближче всього до Землі. Щоб не пропустити протистояння Юпітера і Сатурна і інші цікаві астрономічні явища, ви можете включити повідомлення в додатку Star Walk.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»