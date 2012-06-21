Виконавці з України, Німеччини, Білорусі, Польщі, Литви та Вірменії представлять оперу «Дон Жуан» на сцені Луганського обласного українського музично-драматичного театру, який тепер розташований у Сєверодонецьку. Для майже сотні співаків і музикантів, зайнятих у підготовці міжнародного проекту, почався репетиційний період. Співпраця різних країн, за задумом організаторів, дасть змогу відчути спільні можливості та зруйнувати бар’єри. Проект здійснюють поблизу зони бойових дій, тож він має стати символом миру і взаєморозуміння.
«Місцеві жителі не тільки постраждали внаслідок війни. Багато з них стали жертвами ідеологічного протистояння між ідеями незалежної єдиної України і «руского міра», — розповідає голова об’єднання VladOpera e.V. Петер Шварц. — Крім самої трагедії війни, що й досі триває, головна проблема в регіоні — знайти перспективу мирного співіснування. Коли війна закінчиться, подолати ментальні бар’єри буде дуже складно, і багато часу піде на те, щоб відновити довіру між людьми».
Голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз вважає, що «за допомогою універсальної мови музики ми зруйнуємо стіни непорозумінь на шляху до миру і єдності». Очільник області впевнений, що на прем’єру до театру завітають і жителі тимчасово не підконтрольної території Луганщини. А Генеральний консул ФРН в Донецьку (офіс у м. Дніпро) Вольфґанґ Мьоссінґер зазначив, що проект «Музику чути крізь стіни» найточніше відображає ідею розширення співпраці з громадянським суспільством у країнах «Східного партнерства».
Постановка опери Моцарта буде особливою. У виставі братимуть участь, крім іноземних гостей, артисти з Києва та Харкова, виконавці з обласного академічного українського музично-драматичного театру та обласної філармонії. Проект фінансують Міністерство закордонних справ Німеччини, Фонд ZEIT, культурний фонд Allianz і Міністерство науки, досліджень і мистецтв федеральної землі Баден-Вюртемберг (Німеччина).
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»