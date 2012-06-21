У Миколаєві відкрилася вже традиційна художня виставка «Кінбурн Арт-Еліт-2019». Вернісаж — підсумок роботи митців з Миколаєва та інших міст України. Усі вони щороку збираються на пленер, який проходить у мальовничому куточку незайманої природи — на Кінбурнській косі. Організовує зібрання депутат Миколаївської міської ради Анатолій Дюмін.
Цього року вернісаж зібрав сотні миколаївців і закордонних гостей. Україну на заході представляли Валентин Меркулов, Жанна Жидких, Євгенія Жукова, Лоліта Санамян, Юрій Дзінтарс, Юрій Кошковський, Юрій Літвиненко, Наталя Мандра і Володимир Гончаренко. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич привітав відвідувачів виставки й митців і висловив вдячність організаторам. «Завдяки таким заходам і вашій підтримці Миколаїв стає більш відкритим світу, — зазначив він. — Про нас дізнається дедалі більше людей». Виставка стала своєрідним подарунком миколаївцям до новорічних свят.