Учора розпочала роботу нова митниця. «Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який справді працюватиме для платників податків, — наголосив голова Державної митної служби Максим Нефьодов. — Але нам вдалось не допустити потрапляння понад 500 сумнівних керманичів до лав нової митної служби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 і забезпечити майже не помітний для користувачів перехід від одного держоргану до іншого».
Було проведено перекомутацію системи у всій країні, перевипущено тисячі ЕЦП для співробітників. У центральному апараті працювала робоча група, яка розбирала всі складні випадки. Ще залишаються питання — місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці, які розраховують вирішити за тиждень, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. До штату Державної митної служби переведено понад 50% працівників, і процес продовжать у грудні разом із початком конкурсів на заміщення вакантних посад.