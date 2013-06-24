Україна продовжує зміцнювати позиції у європейському транзитному просторі. За другий квартал 2025 року Державна митна служба оформила рекордні майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту (NCTS), що на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.

23 тисячі переміщень було успішно завершено в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту з ЄС — це на 14% більше, ніж у II кварталі торік. В Україні успішно завершено майже 11 тисяч транзитних переміщень, що на 98% більше, ніж в тому самому кварталі торік.

Загальний приріст транзитних переміщень порівняно з I кварталом 2025 року становив 24% щодо переміщень, які завершено в країнах-учасницях конвенції, та 46% — щодо успішно завершених в Україні.

У ІІ кварталі 2025 року українські загальні гарантії, які використовують для переміщення транзитних вантажів територією інших країн-учасниць конвенції, було застосовано майже у 106 тисячах декларацій Т1, що на 29 тисяч більше порівняно з І кварталом 2025 року.

У ІІ кварталі 2025 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужба зареєструвала 28 загальних гарантій. На початок липня 2025 року чинні 94 загальні гарантії на загальну суму понад 320 млн євро та 4947 індивідуальних гарантій на загальну суму 218,45 млн євро.

Митний безвіз демонструє стійке зростання та ефективність. Активне застосування гарантій свідчить про зростання довіри бізнесу до процедури спільного транзиту, ефективність системи NCTS та збільшення кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які працюють за стандартами ЄС.

Динаміка розвитку підтверджує: митний безвіз — це реальний інструмент для відкриття нових можливостей міжнародної торгівлі та економічної інтеграції України, повідомляє Міністерство фінансів.