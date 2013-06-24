Стислий огляд подій і досягнень «УКРАЇНСЬКА МИТНИЦЯ: РОЗВИТОК ПОПРИ ВІЙНУ» за ІІ квартал 2025 року демонструє нові ефективні кроки в умовах повномасштабної війни рф проти України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Митна сфера залишається абсолютним лідером євроінтеграційного процесу України, про що, зокрема, свідчить:

успішне завершення українською делегацією в Брюсселі скринінгу відповідності вітчизняного законодавства праву ЄС за розділом 29 «Митний союз», що є одним із ключових етапів євроінтеграції;

Звіт Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2024 році – рівень імплементації по митному напряму сягнув 91% і є одним із найвищих показників серед інших напрямів;

розвиток цифровізації митних процесів, впровадження нових спрощень для сумлінного бізнесу, а також розширення співпраці з митницями країн ЄС та міжнародними організаціями.

Водночас Україною реалізовано понад чверть стратегічних ініціатив, передбачених митним компонентом Національної стратегії доходів до 2030 року. Про це свідчать дані останнього звіту Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду.

Позитивні результати демонструє процес реалізації «митного безвізу» – лише у другому кварталі 2025 року за процедурою спільного транзиту (NCTS) було оформлено рекордні 33,9 тис. декларацій.

Зберігається стабільне зростання товарообігу і митних надходжень до держбюджету (за три місяці – 1 65,7 млрд грн) незважаючи на постійні ворожі обстріли виробничих потужностей українського бізнесу, інфраструктури країни, зокрема логістичної, а також попри пільги, що надаються при митному оформленні критично необхідних товарів.

Важливо зазначити, що у ІІ кварталі прийнято низку важливих рішень для реформування управління у митних органах:

затверджено порядки ротації працівників митних органів і опитування із застосуванням поліграфа;

оновлено алгоритм нарахування заробітної плати – залежатиме не лише від посади, але й від рівня фахової підготовки, групи компетенцій та результатів роботи митників;

затверджено Положення про Дисциплінарний комітет Держмитслужби – незалежний колегіальний орган для розгляду випадків можливих порушень у сфері митної служби;

розроблено нову HR-стратегію Держмитслужби, що передбачає впровадження принципово нової людиноцентричної філософії управління.

Фіксується позитивна динаміка взаємодії з підприємцями: кількість скарг від бізнесу знизилася більш ніж удвічі. Рівень довіри громадян до митної системи та загальна оцінка ефективності роботи митних органів зростає, що є результатом поступового покращення якості надання митних послуг, підвищення прозорості процедур, зміцнення партнерських відносин між митницею і бізнес-середовищем.

Окрім того, результати низки незалежних досліджень та опитувань свідчать про успіхи в реформуванні митної сфери України.

Пріоритетом роботи Держмитслужби у 2025 році залишається реформування управлінських процесів та посилення інституційної спроможності митних органів.

За підтримки наших надійних міжнародних партнерів Мінфін продовжує працювати над приведенням митного законодавства і стандартів у повну відповідність до норм ЄС та над забезпеченням плавного переходу вітчизняного бізнесу до нових митних правил.