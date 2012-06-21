За час реалізації експериментального проекту зі створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів — з 21 червня по 20 серпня — до держбюджету перераховано понад 66,7 мільярда гривень митних платежів. Порівняно з торішнім аналогічним періодом фактичні надходження зросли на більш ніж 23%, або на 12,6 мільярда гривень. Станом на 27.08.2018 р. до державного бюджету перераховано понад 27,1 млрд грн митних платежів. Виконання графіка становить 103,6%.
«Бачимо стабільну тенденцію щомісячного зростання митних надходжень. Порівняно з торішніми показниками у червні надходження митних платежів зросли на 2,2 мільярда гривень, у липні — на 5,9 мільярда. Надходження серпня від митниць на сьогодні на 6,4 мільярда гривень перевищують торішні та на 5,6 мільярда — червня-липня 2018 року. Оголошена урядом і ДФС боротьба з контрабандою в дії, її буде продовжено, попри шалений тиск і на мене особисто, і на інших співробітників ДФС. Адже йдеться про наповнення бюджету й розвиток економіки», — цитує прес-служба ДФС слова в.о. її голови Мирослава Продана.