Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На перший погляд, у вантажівці з пиломатеріалами, яку затримали правоохоронці, не було нічого особливого. Скільки таких їздить шляхами України! Але, придивившись ретельніше, митники переконалися, що лісопродукція, закуплена на Черкащині, — контрабандна. За документами значиться одне, а насправді — зовсім інше.
Підробивши відомості про транспортування вантажу, комерсанти сподівалися таким чином переправити в Європу 22 кубометри забороненої до експорту деревини акації на суму майже 200 тисяч доларів США. Контрабандну спробу виявили під час намагання перетнути митний кордон «Київ-Столичний». Тепер комерсантам доведеться відповідати перед законом.
Слідчі дії щодо виявлення осіб, причетних до незаконної оборудки, тривають.
Операцію з блокування контрабанди провели Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури.