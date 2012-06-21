Японський автовиробник Mitsubishi планує в жовтні 2019 року показати на автосалоні в Токіо (Японія) новий концептуальний компактний кросовер. Про це 18 вересня повідомляє прес-служба бренду.
Відзначається, що новий автомобіль – це електричний гібрид з можливістю підзарядки. Кросовер отримає привід на всі чотири колеса, причому система буде електричною – на одній із осей встановлять електродвигун.
Іншу інформацію про модель автовиробник оприлюднить під час прем'єри.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»