У приміщенні агенції промоції «Суми» презентували виставку світлин, які розповідають про славетний шлях перемог муніципального спортивного клубу «Сумчанка». Сумські хокеїстки 13 разів поспіль ставали чемпіонками України з хокею на траві, вигравали Кубок Європи, здобували бронзові медалі чемпіонату світу з індорхокею у складі національної збірної. Численні світлини зафіксували миттєвості таких перемог, повертаючи вболівальників-земляків у часи, коли молоді сумчанки прославляли рідне місто на хокейних полях світу.
ФОТОВИСТАВКА