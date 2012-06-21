На ділянці дороги державного значення Н-32 — автомобільна траса територіального значення у Донецькій та Луганській областях — закінчуються роботи з ук­ладання вирівнювального шару асфальту. Днями тут облаштують узбіччя й проведуть розмітку. Саме тут дорога була дуже пошкоджена внаслідок пересування важкої військової техніки та великотоннажних фур.

Ремонтні роботи тривають: відповідність технологічного циклу контролює замовник — Служба автомобільних доріг у Луганській області. Фото Служби автомобільних доріг у Луганській області

15 листопада 2018 року на Луганщині відбулося урочисте відкриття після капітального ремонту Попаснянського шляхопроводу, який відбудували українські військові. А тепер відновлена дорога доповнить отой шляхопровід, відтак дорожня інфраструктура дасть змогу повноцінно налагодити рух автомобільного транспорту між містами Попасна (Луганська область) і Бахмут (Донецька область).

«Підрядники працювали без вихідних. Розпочали роботи 23 серпня і вже майже завершили роботи на дорозі Н-32 на під’їзді до міста Попасна», — зазначає начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський. Він запевняє, що асфальт відповідає всім сертифікатам якості, підрядники дотримуються технологічного циклу й температурного режиму.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»