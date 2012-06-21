На ділянці дороги державного значення Н-32 — автомобільна траса територіального значення у Донецькій та Луганській областях — закінчуються роботи з укладання вирівнювального шару асфальту. Днями тут облаштують узбіччя й проведуть розмітку. Саме тут дорога була дуже пошкоджена внаслідок пересування важкої військової техніки та великотоннажних фур.
15 листопада 2018 року на Луганщині відбулося урочисте відкриття після капітального ремонту Попаснянського шляхопроводу, який відбудували українські військові. А тепер відновлена дорога доповнить отой шляхопровід, відтак дорожня інфраструктура дасть змогу повноцінно налагодити рух автомобільного транспорту між містами Попасна (Луганська область) і Бахмут (Донецька область).
«Підрядники працювали без вихідних. Розпочали роботи 23 серпня і вже майже завершили роботи на дорозі Н-32 на під’їзді до міста Попасна», — зазначає начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський. Він запевняє, що асфальт відповідає всім сертифікатам якості, підрядники дотримуються технологічного циклу й температурного режиму.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»