Британський шукач пригод пролетів
Том Морган з британського Бристоля піднявся на висоту
38-річний чоловік два дні надував кульки перед своїм польотом, який він назвав «чарівним».
Після кількох невдалих спроб злетіти у Ботсвані він перемістився до ПАР.
«Проблема полягала в тому, що треба було знайти підходяще вікно, і було важко захистити повітряні кульки, бо вони постійно лопалися», — розповідає пан Морган.
Зрештою гелію лишилося лише для однієї спроби, і він разом зі своєю командою перенесли базу на північ від Йоганнесбурга.
Свій досвід пан Морган назвав «неймовірно класним», але каже, що коли піднявся у повітря, то відчував щось середнє «між жахом і піднесенням».
Коли повітряні кульки наблизилися до інверсійного шару атмосфери, де температура піднімається, кульки почали летіти дуже швидко, каже він.
«Мені довелося почати поступово відрізати повітряні кульки», — розповідає чоловік.
Пан Морган, який живе у Бристолі 15 років і очолює пригодницьку компанію, хоче організувати в Африці перегони на гелієвих повітряних кулях.
«Проте нам доведеться уникати територій з колючими кущами», — каже він.