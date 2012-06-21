Британський шукач пригод пролетів 25 км Південною Африкою, тримаючись за 100 повітряних кульок із гелієм.

Том Морган з британського Бристоля піднявся на висоту 2 438 метри, прив'язавшись до стільця для кемпінгу. Ця сцена нагадує кадри з відомого анімаційного фільму «Вперед і вгору» студії Pixar.

38-річний чоловік два дні надував кульки перед своїм польотом, який він назвав «чарівним».

Після кількох невдалих спроб злетіти у Ботсвані він перемістився до ПАР.

«Проблема полягала в тому, що треба було знайти підходяще вікно, і було важко захистити повітряні кульки, бо вони постійно лопалися», — розповідає пан Морган.

Зрештою гелію лишилося лише для однієї спроби, і він разом зі своєю командою перенесли базу на північ від Йоганнесбурга.

Свій досвід пан Морган назвав «неймовірно класним», але каже, що коли піднявся у повітря, то відчував щось середнє «між жахом і піднесенням».

Коли повітряні кульки наблизилися до інверсійного шару атмосфери, де температура піднімається, кульки почали летіти дуже швидко, каже він.

«Мені довелося почати поступово відрізати повітряні кульки», — розповідає чоловік.

Пан Морган, який живе у Бристолі 15 років і очолює пригодницьку компанію, хоче організувати в Африці перегони на гелієвих повітряних кулях.

«Проте нам доведеться уникати територій з колючими кущами», — каже він.

ВВС Україна 