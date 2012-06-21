У році, що минув, Мінекономрозвитку зареєструвало 264 нові проекти міжнародної технічної допомоги із загальним обсягом фінансування понад 953 мільйони доларів США, що на 50% більше, ніж у 2017 році. Загалом нині в Україні реалізовують 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 мільярда доларів США.
На 2018—2022 роки Мінекономрозвитку залучило кошти від організацій системи ООН на суму 675 мільйони доларів США за напрямами: стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість, рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту тощо. Також ЄС надав нашій державі 272,5 мільйона євро на 2019—2024 роки на підтримку енергоефективності та державного управління фінансами, підвищення ефективності реформ у сфері професійно-технічної освіти, для професійних обмінів та короткострокового професійного стажування у країнах-членах ЄС. Крім того, у 2018 році Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу уряду США в розмірі 78 мільйонів доларів.