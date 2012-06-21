Світовий банк прогнозує стале зростання економіки України. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки». Так, у розділі прогнозів економічного зростання у країнах Європи й Центральної Азії вказано, що зростання в Україні за підсумками 2017 року очікується на рівні 2%. Водночас у 2018 й 2019 роках прогнозується зростання нашої економіки на рівні 3,5% і 4,0% відповідно. Прогноз на 2020 рік також становить 4%, повідомляє Укрінформ.
У цілому по регіону Європи й Центральної Азії темпи економічного зростання «перевищили очікування» й досягли в 2017 році 3,7%. «Цих успіхів досягнуто після трьох років украй повільного зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 році», — йдеться в документі. Натомість зауважено, що «геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії та загострення її відносин з Європейським Союзом можуть стримати міжнародних інвесторів і негативно позначитися на темпах економічного зростання в регіоні».