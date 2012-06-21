У Запоріжжі відбулася міжнародна конференція «Професійне управління житлом: обличчям до власника житла». Організатором заходу виступив Запорізький ресурсний центр «Круг» у межах проекту ЄС «Home — на шляху до реформ у житловому секторі: підвищення потенціалу об’єднань власників житла в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні». Партнер конференції — представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. У роботі конференції взяли участь експерти з Одеси, Харкова, Львова, Запоріжжя, а також Німеччини, країн Балтії, Білорусі, які поділилися досвідом модернізації житлового фонду.
Член Нацради з питань функціонування ОСББ при Кабміні України, голова правління громадської спілки «Запорізький ресурсний центр «Круг» Любов Карпенко розповіла, наскільки важливе для керівників ОСББ і мешканців багатоквартирних будинків Запоріжжя проведення інформаційних заходів та вивчення досвіду впровадження енергоощадних технологій.
«Сподіваємося, що ця конференція стане поштовхом для подальшого розвитку реформи житлового господарства, ринку управління будинками і комплексної санації, — зазначила вона. — Будинки треба санувати повністю — від підвалу до покрівлі. Досвід інших країн важливий, тому що наші багатоповерхівки схожі. У нас ті самі типові серії, що і в Східному Берліні, країнах Балтії. Необхідно їхній досвід переймати, оскільки латкові ремонти, які нині багато хто робить, неправильні».
За словами Любові Карпенко, місто Запоріжжя — лідер за кількістю отриманих кредитів на впровадження енергоощадних технологій у житлових будинках.
Учасники конференції ознайомилися з інформацією про найкращі практики з трансформації системи управління в житловому секторі близького і далекого зарубіжжя, із системою підготовки професійних управителів, а також впровадженням енергооащадних технологій та фінансовими інструментами в реалізації проектів із санації житлових будинків.
З вітальним словом до учасників конференції звернулася заступник Запорізького міського голови Валентина Малиш, яка зазначила, що в місті діють програми енергозбереження.
«Тема сьогоднішньої конференції серйозна, важлива і необхідна, — сказала Валентина Малиш. — Запоріжжя протягом останніх двох років зробило серйозні кроки в енергозбереженні будівель бюджетної сфери. Намагаємося залучити іноземних інвесторів для вирішення питань термомодернізації таких будівель, оскільки це серйозні витрати місцевого бюджету. Бажаю вам здобути якомога більше знань і досвіду. Кожен власник житла має розуміти, що впровадження енергоефективності — найголовніше завдання, яке треба вирішити».