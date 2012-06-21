Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Великі міжнародні фінансові донорські та кредитні інституції домовилися про те, що призупиняють боргові зобов’язання найбідніших країн світу в умовах боротьби з коронавірусом. Таке бажання було висловлено на засіданні Паризького клубу, який є неофіційною міжурядовою організацією країн-кредиторів та Групи G20, куди крім розвинених країн світу входить і Китай.
За словами міністра економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мера, ці держави повинні були віддати до 20 мільярдів доларів запозичень.
Однак міністр наполягає, що йдеться не про прощення боргів, а саме про їхнє призупинення. Сама ж Франція може тимчасово призупини виплату боргів на суму 1 млрд євро.
Загалом йдеться про 76 країн, 40 з яких знаходяться на Африканському континенті і є найбіднішими державами світу. Саме ці країни винні своїм кредиторам до 32 млрд доларів. Як зазначають джерела з Паризького клубу, 12 мільярдів боргів припадає на Світовий банк, який фінансував деякі бідні країни.
Характерно, що у повідомленнях не уточнюється, чи є серед таких країн Україна.
Як відомо, нещодавно Міжнародний валютний фонд списав 25 мільярдів доларів боргів.