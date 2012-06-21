Звіт про міжнародну технічну допомогу, надану Україні в другому півріччі 2017 року, оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Йдеться про реалізацію 453 таких проектів на 5,5 мільярда доларів, з яких 2,4 мільярда фінансують із Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки.
Найбільшими донорами для України були Сполучені Штати Америки (близько 370 мільйонів щороку) та Європейський Союз (310 мільйонів євро щороку). Інші донори — Канада, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР.
Торік Кабмін уклав 13 міжнародних угод та інших двосторонніх документів з технічної та фінансової співпраці з ЄС, США, Японією, ООН, Міжнародним банком реконструкції та розвитку на загальну суму понад 927 мільйонів доларів. Серед них масштабна Рамкова програма партнерства між урядом України та ООН на 2018—2022 роки. Орієнтовний обсяг ресурсів, передбачений до залучення на реалізацію, становить 675 мільйонів доларів, повідомили у Мінекономрозвитку. Вагому допомогу ЄС надав і у фінансуванні програм соціального та економічного відродження Донеччини й Луганщини (50 мільйонів євро); реформування судоустрою, судочинства й суміжних правових інститутів, створення ефективної системи правоохоронних органів для дотримання прав людини в Україні (52,5 мільйона євро); успішну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС у різних сферах, зокрема для розвитку культури, транспорту, реформування системи державного управління, розвитку приватного сектору, сільського господарства, управління земельними ресурсами, охорони здоров’я, належного управління та гендерної рівності (37 мільйонів євро).
У планах на 2018 рік — укладання міжнародних договорів, зокрема з ЄС, про фінансування програм у галузях енергоефективності, ядерної безпеки, управління державними фінансами, розвиток нормативно-правової бази залучення, використання та моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги.
Відділ новин«Урядового кур’єра»