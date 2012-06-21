Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську відкрили сучасний Центр надання адміністративних послуг, який здатний запропонувати понад 200 видів різноманітних послуг для більше 200 тисяч мешканців міста та інших найближчих населених пунктів.
Новий заклад збудований і оснащений відповідними технікою та обладнанням завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у рамках спільного з Програмою розвитку ООН проекту «Підтримка Євросоюзу сходу України – відновлення, зміцнення миру і управління, 2018-2022 роки». Згадану програму підтримують дев’ять міжнародних партнерів, серед яких окрім Євросоюзу також Європейський інвестиційний банк та уряди Данії, Норвегії, Нідерланди, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. Загальний бюджет реалізації важливого проекту складає понад 50 мільйонів доларів.
Однією з особливостей ЦНАПу у Слов’янську є й те, що окрім сучасного стаціонарного обладнання закладу передали також «цифрові валізи» – мобільні пристрої для надання послуг за моделлю «виїзного адміністратора». Йдеться насамперед про обслуговування тутешніх людей похилого віку, багатодітних родин та інвалідів із віддалених районів, які позбавлені можливості приїхати до районного центру. «Відкриття цього об’єкту є ще одним кроком до покращення добробуту мешканців Донецької та Луганської областей, які потерпіли внаслідок військового конфлікту. В цілому ПР ООН підтримала вже 14 ЦНАП, де послуги вже отримали понад 170 тисяч людей», – відзначив директор ПР ООН в Україні Янтомас Хімстра.