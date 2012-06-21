Міжнародний аеропорт «Харків», за підсумками третього кварталу 2019 року, увійшов в європейський ТОП-5 за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів, які обслуговують до 5 млн мандрівників на рік.
Такі дані оприлюднені Європейським відділенням Міжнародної ради аеропортів ACI Europe, повідомляє Укрінформ.
ACI Europe щомісяця складає глобальні рейтинги, аналізуючи водночас дані понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі. За динамікою приросту пасажиропотоку, за підсумками III кварталу 2019 року, аеропорт «Харків», який входить до групи DCH Олександра Ярославського, з показником 42,1% посів четверте місце у своїй категорії серед п'яти європейських аеропортів.
«Харківський аеропорт має шанси надалі посідати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільний довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня 2019 року, пасажиропотік аеропорту «Харків» збільшився на рекордні 70%», – зазначила компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що також входить в DCH.
Як говориться в повідомленні, Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє понад 500 аеропортів в 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 мільярда пасажирів, а також 21,2 мільйона тонн вантажів і 25,7 мільйона повітряних перевезень за підсумками 2018 року.
Міжнародний аеропорт «Харків» входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.
Міжнародні авіарейси з Харкова здійснюють авіакомпанії Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways та інші.