Упродовж останніх трьох місяців 14 домогосподарств одного з найвразливіших сіл отримали насіння овочів та посадкову картоплю, добрива й інструменти для роботи у власних садибах. Крім того, 330 власників великої рогатої худоби отримали кошти на придбання сіна, 162 з них отримали корми для тварин (загалом понад 34 тонни). Дев’ять учасників програми підтримки мікропідприємництва отримали гранти на розвиток або початок бізнесу.

Керівник субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Сєверодонецьку Лоренцо Редальє частий гість у прифронтових селах Луганщини. Фото надане прес-групою МКЧХ

«Усю нашу роботу, всі проекти, спрямовані на допомогу, ми щоразу починаємо з того, що оцінюємо і визначаємо, в якому економічному становищі перебуває конкретний населений пункт. Бо іноді необхідно роздавати продовольчі набори — це базова підтримка населення. Іншим разом переходимо на наступний етап — надаємо людям змогу самостійно заробляти, продаючи надлишки сільгосппродукції або принаймні забезпечувати ними себе. Тобто проекти адаптуємо під конкретну життєву ситуацію», — розповідає керівник субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Сєверодонецьку Лоренцо Редальє.

Існує три етапи надання економічної  допомоги населенню прифронтових територій. Перший — роздають продуктові і гігієнічні набори, другий – сприяння виробництву продуктів харчування для себе. І третій — допомога, що дає тутешнім жителям змогу отримувати прибуток від реалізації вирощеної продукції.

У прифронтовій зоні Луганської області переважно робота перебуває на другій стадії. Адже території ізольовані, в людей немає доступу до ринку, щоб продавати, і якби не допомога МКЧХ, то вони не змогли б і виробляти продукцію для себе. Позитивний вплив проектів економічного спрямування ще й у тому, що населений пункт оживає, найгірші наслідки війни відступають, у місцевих жителів з’являється справа, якою вони із задоволенням займаються.

Із цього року на Луганщині розпочато проект надання грантів на розвиток бізнесу. Перші підсумки вже є в місті Щастя.

«Люди отримали гранти, створюють робочі місця і реалізують власну справу. Один з підприємців був майстром з ремонту взуття, завдяки нашій підтримці зміг купити необхідне обладнання і почав працювати. Це приклад людини, яка працює на себе й утримує власну сім’ю. Буває, що підприємці створюють робочі місця, скажімо, відкривши пекарню. І тут уже йдеться про економічний ефект для всієї громади, — розповідає Лоренцо Редальє. — Тож починаємо поширювати цей досвід та проекти вздовж лінії розмежування».

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»