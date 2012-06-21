Упродовж останніх трьох місяців 14 домогосподарств одного з найвразливіших сіл отримали насіння овочів та посадкову картоплю, добрива й інструменти для роботи у власних садибах. Крім того, 330 власників великої рогатої худоби отримали кошти на придбання сіна, 162 з них отримали корми для тварин (загалом понад 34 тонни). Дев’ять учасників програми підтримки мікропідприємництва отримали гранти на розвиток або початок бізнесу.
«Усю нашу роботу, всі проекти, спрямовані на допомогу, ми щоразу починаємо з того, що оцінюємо і визначаємо, в якому економічному становищі перебуває конкретний населений пункт. Бо іноді необхідно роздавати продовольчі набори — це базова підтримка населення. Іншим разом переходимо на наступний етап — надаємо людям змогу самостійно заробляти, продаючи надлишки сільгосппродукції або принаймні забезпечувати ними себе. Тобто проекти адаптуємо під конкретну життєву ситуацію», — розповідає керівник субделегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Сєверодонецьку Лоренцо Редальє.
Існує три етапи надання економічної допомоги населенню прифронтових територій. Перший — роздають продуктові і гігієнічні набори, другий – сприяння виробництву продуктів харчування для себе. І третій — допомога, що дає тутешнім жителям змогу отримувати прибуток від реалізації вирощеної продукції.
У прифронтовій зоні Луганської області переважно робота перебуває на другій стадії. Адже території ізольовані, в людей немає доступу до ринку, щоб продавати, і якби не допомога МКЧХ, то вони не змогли б і виробляти продукцію для себе. Позитивний вплив проектів економічного спрямування ще й у тому, що населений пункт оживає, найгірші наслідки війни відступають, у місцевих жителів з’являється справа, якою вони із задоволенням займаються.
Із цього року на Луганщині розпочато проект надання грантів на розвиток бізнесу. Перші підсумки вже є в місті Щастя.
«Люди отримали гранти, створюють робочі місця і реалізують власну справу. Один з підприємців був майстром з ремонту взуття, завдяки нашій підтримці зміг купити необхідне обладнання і почав працювати. Це приклад людини, яка працює на себе й утримує власну сім’ю. Буває, що підприємці створюють робочі місця, скажімо, відкривши пекарню. І тут уже йдеться про економічний ефект для всієї громади, — розповідає Лоренцо Редальє. — Тож починаємо поширювати цей досвід та проекти вздовж лінії розмежування».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»