Російські космонавти, а також зарубіжні астронавти час від часу проводять віртуальні екскурсії на Міжнародній космічній станції. Це підвищує інтерес до науки, робить космос ближче, дозволяє дізнатися про роботу та повсякденне життя на орбіті.
Нещодавно Європейське космічне агентство представило найдокладніший на сьогоднішній день тур, який триває 65 хвилин. У якості космічних гідів виступають астронавти Ендрю Морган (Andrew Morgan) і Лука Пармітано (Luca Parmitano).
До складу МКС входить 15 основних модулів: російські «Зірка», «Пірс», «Пошук», «Світанок» і експлуатується спільно з США «Зоря»; американські BEAM, Leonardo, Harmony, Quest, Tranquility, Unity, Cupola і Destiny; два японських JEM-ELM-PS і JEM-PM, а також європейський Columbus. Астронавти показали глядачам модулі, заглянули в кожен пристикований корабель (два «Союзи», «Прогрес», Cygnus і Dragon), а також розповіли про те, як можна проводити час на відстані в 400 кілометрів від поверхні Землі.
Відео містить тайм-код, що дозволяє здійснювати екскурсію по частинах або повертатися в обраний фрагмент знову. Астронавти прощаються з модуля Cupola («Купол»), доставленого на борт МКС в 2010 році. Він призначений для спостереження за поверхнею Землі, космічним простором і працюючими у відкритому космосі людьми або технікою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»