Відсьогодні мобільний додаток «Дія» надсилатиме користувачам роз'яснення й термінові повідомлення щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні. Також за допомогою програми можна буде отримувати новини та поради щодо заходів боротьби з коронавірусом. Для отримання термінових повідомлень потрібно оновити мобільний додаток «Дія» до останньої версії.
Мінцифри запустило портал державних послуг «Дія» 2 квітня 2020 року.
Понад два мільйони українців уже встановили на свої мобільні телефони додаток для оцифрованих документів «Дія».
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«Урядового кур’єра»