Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
З 6 вересня в Луганській області розпочинає роботу мобільний додаток – My Pol.
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції у Луганській області, користувачі сервісу матимуть змогу здійснювати швидкий виклик поліції за дотиком завдяки функції «SOS», відправляти фото правопорушень, оцінювати роботу поліцейських за номером жетону та отримувати сповіщення щодо оперативної ситуації в місті та області.
Фахівці впевнені, що це зніме проблему заповнення картки для того, щоб прийняти дзвінок у поліції. При реєстрації в програмі на телефоні фіксуються всі ті дані, які треба було заповнювати в карточку, і фактично, коли людина тисне кнопку SOS, оператор отримує заповнену карточку. Це спрощує пошук особи, пошук місця злочину.
Додаток повністю безкоштовний і працює як на Android, так і на iOS.