Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Шість років тому у Сумах розпочав роботу мобільний соціальний офіс. За цей час здійснено десятки виїздів до різних куточків обласного центру, надано різні види послуг майже 2 тисячам городян, що надзвичайно зручно насамперед для ветеранів, інвалідів, тих, кому проблематично самостійно дістатися відповідних соціальних закладів.
Ось і цими днями працівники мобільного офісу, у складі якого фахівці міського департаменту соціального захисту населення, побували в одному з віддалених мікрорайонів міста по вулиці Герасима Кондратьєва, де прийняли і проконсультували 23 місцевих мешканців з питань діючого законодавства та соціального захисту.
Загалом з початку нинішнього року під час семи виїздів консультаційну допомогу надано 187 громадянам.
До роботи в офісі залучені представники міських служб та підрозділів: департаменту соціального захисту населення, центру зайнятості, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Сумській області, а також об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Сумській області.