Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Розмаїта сучасна продукція приватного підприємства «Будинок моделей «Petro Soroka» із Сум — елегантний чоловічий та жіночий одяг — добре відома далеко за межами області. Із запровадженням карантинних обмежень колектив долучився до благодійного починання фонду «Бізнес — місту», який акумулював різні види допомоги насамперед медичним закладам та соціальним працівникам Сум.
Як повідомив сайт Сумської міськради, модельєри взялися активно шити комбінезони багаторазового використання, маски для захисту, халати, нарукавники, шапочки тощо.
Нещодавно на підприємстві побував міський голова Олександр Лисенко, який особисто подякував власнику ПП Петру Сороці та колективу за соціально відповідальну позицію. Адже попри економічні негаразди, тут відразу відгукнулися на заклик міської влади об’єднати зусилля у боротьбі з недугою, яка неодмінно буде подолана.