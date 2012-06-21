Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Опісля модернізації у Сумах відновив роботу асфальтний завод. Відтепер його продуктивність становить близько ста тонн асфальту за годину, а також безперебійне виготовлення мінерального порошку, завдяки чому якість і темпи ремонту міських доріг підвищилися. Окрім того, підприємство недавно придбало новенький асфальтоукладчик німецького виробництва, який також допомагає дорожникам у повсякденній роботі.
Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко під час ознайомлення з роботою підприємства. Зараз тут випускають різні види асфальту і насамперед асфальтобетон на основі щебеню та мастики. Свого часу продукцію заводу з успіхом використали під час ремонту вулиць Роменська та 20 років Перемоги.
І цього року місто намітило амбітні плани: прокласти або капітально полагодити дороги більш як на 20-ти вулицях і проспектах. А головна мета — зробити всі вулиці, магістралі і тротуари обласного центру рівними, зручними для автомобільного руху та пішоходів. Для цього передбачено освоїти 150 мільйонів гривень, з яких 70 — Сумської міської ОТГ, решта — Дорожнього фонду.