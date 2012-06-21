На створення навчально-практичних центрів (НПЦ) із сучасним обладнанням за професіями, яких найбільше потребує ринок праці, у держбюджеті-2019 закладено 50 мільйонів гривень. На цьому під час круглого столу «Розвиток професійної освіти» наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
«Проводимо моніторинг затребуваних професій. Уже зрозуміло, що в переліку напрямів відбудуться зміни, зокрема надзвичайно затребувана, за попередніми даними, професія монтажника з утеплення будівель», — пояснила Лілія Гриневич.
Міністр додала, що у 2016 та 2017 роках держава спрямовувала кошти — по 50 мільйонів щорічно — на створення модернізованих НПЦ за найбільш гостродефіцитними професіями. «Протягом цих двох років створено 50 НПЦ за професіями: швачка, монтажник сантехнічного обладнання, тракторист. На 2018 рік держава вдвічі збільшила інвестиції в модернізацію закладів профосвіти, спрямувавши на це 100 мільйонів. Тому створено протягом року вдвічі більше центрів. Нині, наприкінці року, ці центри ростуть як гриби після дощу», — зазначила Лілія Гриневич.
Прес-служба МОН нагадує, що цьогоріч (після проведення відповідного моніторингу) НПЦ відкривають за такими напрямами: механічна обробка металів (професії: токар, верстатник широкого профілю, фрезерувальник, шліфувальник, свердлувальник), зварювальні технології (професії: електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, зварник), електротехнічні технології (професії: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування). Це стосується й професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.
МОН оприлюднило для обговорення типовий договір про здобуття професійної освіти за дуальною формою навчання. Планують, що це буде тристоронній документ, який дасть змогу організувати навчання не лише в закладі, а й на виробництві.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»