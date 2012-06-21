З 12 грудня 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» за маршрутом Святошин – Клавдієве – Святошин запроваджує «човниковий рух» електропоїздів. За цим напрямок у пікові періоди перевезень вранці та ввечері курсуватимуть два додаткові модернізовані електропоїзди.
«Це пілотний проект та дещо новий формат перевезень для нашої держави, який на першому етапі плануємо опрацювати у Києві та області. Наразі саме столиця України та її міста- супутники потребують інтенсивного руху приміських поїздів у часи пік, щоб наші громадяни могли вчасно, зручно та без заторів доїхати на роботу або ж навчання. Також завдяки такому руху поїздів ми допоможемо Києву та області дещо розвантажити автошляхи, а мешканці цих міст зможуть в межах 30 хвилин доїхати до столиці. Найближчим часом зменшимо інтервал між поїздами до 10-15 хвилин за рахунок збільшення поїздів. Причому усі поїзди будуть модернізовані. Через кілька місяців будемо бачити, наскільки рейси популярні у пасажирів, які відгуки та заповненість поїздів», – розповів в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
За словами Євгена Кравцова, у перспективі перевезення у форматі «човниковий рух» можуть запрацювати і в інших регіонах України: «Якщо зрозуміємо, що подібний формат є вдалим та популярним, готові запроваджувати його і в інших регіонах. Для цього необхідна ініціатива місцевих органів влади щодо узгодження економічно обґрунтованої моделі перевезень», – зазначив Євген Кравцов.
Щоденно за маршрутом Святошин – Клавдієве – Святошин електропоїзди за «човниковим рухом» будуть здійснювати 12 рейсів (по шість вранці та ввечері). Перший поїзд відправлятиметься зі станції Немішаєве о 6:16 та прибуватиме на станцію Святошин о 6:47. Наступні рейси відправлятимуться: зі станції Буча о 7:14, зі станції Немішаєве о 7:36, зі станції Клавдієве о 8:37, зі станції Немішаєве о 8:56 та зі станції Клавдієве о 10:06. Також у зворотному напрямку електропоїзди здійснять шість рейсів, починаючи з 15:06 та закінчуючи о 19:31. Поїзди зупинятимуться у Ворзелі, Бучі та Ірпіні.
Маршрути будуть обслуговуватися електропоїздами, що були модернізовані капітально-відновлювальним ремонтом. Під час проведення модернізації змінюється не лише інтер’єр та екстер’єр поїзда, а й проводиться низка технічних удосконалень. Встановлюється сучасне світлосигнальне обладнання на головних вагонах, електронні маршрутні вказівники на лобових частинах головних вагонів та інше електрообладнання, встановлені нові герметичні вікна з сонцезахисними ролетними шторами. Сидіння – також абсолютно нові й тому більш зручні. Відремонтовані системи вентиляції пасажирських салонів вагонів та кабін машиністів.
У реалізації та розвитку такого проекту Укрзалізниця також сподівається на підтримку з боку місцевої влади. «Ми розуміємо свою соціальну функцію у сфері пасажирських перевезень та шукаємо нові підходи до реалізації пасажирських перевезень, як у далекому, міжнародному так і приміському сполученнях. Натомість очікуємо на відповідну реакцію з боку місцевої влади у питаннях погодження тарифу та відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій.