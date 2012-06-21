З-поміж деревного розмаїття, притаманного сумським лісам, особливу увагу привертають насадження європейської модрини, яка вирізняється неповторною зеленою вишуканістю, розлогістю, ароматом шишок. Успішно вирощують її на земельних масивах Свеського лісгоспу, де першу ділянку площею 3,1 гектара заклали майже півтора десятиріччя тому. Відтоді, як наголошує директор господарства Олег Закусило, це дерево стало незамінною супутницею своїх родичок — ялини і сосни, в насадження яких вводять модрину. У 2010-му посадили ще одну ділянку площею 2,5 гектара — ці насадження також уже плодоносять. Тож завдяки цьому місцеві лісівники збирають гарні врожаї насіння. Цього року тут одержали 3 центнери шишок, з яких видобули 5 кілограмів насіннєвого матеріалу. А загалом за весь час свеські лісівники виростили його 32 кілограми.
Оскільки модрина росте доволі швидко і за 2—3 роки наздоганяє ялини і сосни, нею доповнюють традиційні хвойні насадження, завдяки чому вдається краще протистояти захворюванням, боротися зі шкідниками. Нині це дерево росте на загальній площі 32 гектари.
Власноруч вирощене насіння адаптоване до місцевих кліматичних умов, тож у модрини гарні перспективи у сумському регіоні.