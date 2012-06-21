Рештки понад 60 особин мамонтів Колумба або колумбійських мамонтів (Mammuthus columbi) були знайдені в 2019 році під час розчищення землі для нового міжнародного аеропорту Феліпе Анхелес. Тепер археологи представили і описали свої знахідки.
Крім численних кісток, черепів і бивнів мамонтів було знайдено рештки бізона, верблюда, коня, а також 15 людських черепів, імовірно доіспанського поховання. Серед інших знахідок виявилися посуд, обсидіан і рештки собак. Вік деяких кісток може досягати 35 000 років.
Крім того, в околицях Тултепека на північ від Мехіко археологи знайшли дві штучні ями, вириті 15 000 років тому. Ями були заповнені кістками щонайменше 14 мамонтів. Деякі з тварин були вбиті.
«Ми виявили рештки понад 60 мамонтів й іншу фауну часів плейстоцену», — каже Санчес Нава, співробітник Національного інституту антропології та історії (INAH).
Вчені вважають, що ця ділянка була багата фауною, оскільки поруч розташовувалося нині висохле озеро Ксальтокан. Люди, що жили в цьому регіоні, могли використовувати цей доісторичний шлях міграції мамонтів і виривати ями спеціально, щоб ті потрапили в пастку і ставали вразливою здобиччю.
На відміну від шерстистих мамонтів (Mammuthus primigenius), у мамонтів Колумба вовни майже не було. Ця тварина була однією із найбільших представників сімейства слонових, які будь-коли існували на землі. Висота в холці у дорослих самців досягала чотирьох метрів, а їх вага становила близько десяти тонн. Мамонт Колумба з середнього плейстоцену мешкав на широких просторах Північної Америки. Його вимирання припалп на кінець плейстоцену трохи більше десяти тисяч років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»