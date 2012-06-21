Уряд Молдавії схвалив законопроект про зміну назви офіційної мови з молдовської на румунську, повідомляє Publica TV. Зміни внесуть до Конституції країни.
В Конституції Молдавії зазначено, що державна мова країни – «молдавська мова, що функціонує вона на основі латинської графіки». У декларації про незалежність країни, у разі розбіжностей, написано, що державна мова Молдавії – румунська. При цьому багато лінгвістів вважають румунську та молдавську мову однією і тією ж мовою під різними назвами.
Таким чином слова про молдавською мовою в Конституції замінять на словосполучення «румунська мова». Зміну схвалив Конституційний суд.
Проти зміни назви виступав президент Молдавії Ігор Додон. Він назвав зміну «неприпустимою» і був упевнений у тому, що парламент не прийме ініціативу.