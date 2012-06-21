Влада Молдови надаватимуть громадянство в обмін на інвестиції. Відповідну програму затвердив уряд республіки.
Для того щоб його отримати, необхідно буде зробити безповоротний внесок до Фонду національного розвитку країни в розмірі 100 тисяч євро. І витратити не менше 250 тисяч євро. На поліпшення стратегічної галузі молдавської економіки. Брати участь у програмі можуть особи, які не переслідуються Міжнародним кримінальним судом, Інтерполом, а також не становлять загрози для нацбезпеки. Таким чином влада країни планує видати паспорти п’яти тисячам іноземців та членам їх сімей, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Відзначається, що таке рішення запропоновано в якості одного із заходів щодо виходу Молдови із затяжної кризи. У свою чергу, Євросоюз, який підписав з республікою договір про асоціацію, розкритикував прийнятий документ. Так в місії ЄС в Кишиневі відзначили, що влада республіки не повинна використовувати лібералізацію візового режиму з Європейським союзом для торгівлі громадянством.
Колишній віце-прем'єр Молдови Юрій Рошка закликав президента країни Ігоря Додона, права якого обмежені і який знаходиться в опозиції до нинішнього уряду, не підписувати документ про надання громадянства, так як це дозволить іноземцям скупити всі земельні угіддя молдован, які виїжджають на заробітки за кордон.
Орес ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»