На одному із «гарячих» напрямків фронту в зоні оперативної відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» впроваджується програма підтримки «нуля», зорієнтована на всебічну допомогу бійцям на передових позиціях.

Головна мета - створення додаткових умов для максимального забезпечення воїнів всім необхідним для виконання завдань саме на передовій, де відбувається безпосередній бойовий контакт із противником.

І мова тут не тільки про боєкомплект. Не менш важливо, щоб бійці вчасно отримували ліки, продукти харчування, засоби гігієни, тощо. Дуже велике значення має і той фактор, щоб воїни знали, що з ними пліч-о-пліч стоять їх командири та побратими і вони не залишаються наодинці у протистоянні ворожим штурмовими групам.

З цією метою в бригадах створюються так звані мобільні групи підтримки нуля, до завдань яких входить аналіз обстановки в зоні виконання підрозділом завдань, оперативне реагування на загострення ситуації. В розпорядженні мобільних груп знаходяться заздалегідь сформовані кейсипідтримки життєдіяльності, які доставляються на позиції за допомогою БПЛА та наземних роботизованих комплексів.

Ця програма впроваджується за активної участі служби військового капеланства ОСУВ «Хортиця», яка виступила одним з ініціаторів створення. Військові капелани безпосередньо підтримують воїнів на усіх ділянках фронту, саме там, куди намагаються прорватися окупанти.

До свого складу кейси підтримки життєдіяльності включають і необхідні продукти харчування, воду, ліки, засоби гігієни та індивідуально підібрані речі: одноразові аудіо плеєри, що містять слова підтримки від командирів та побратимів, улюблені цукерки, чаї з лікувальних трав, що назбирали діти для воїнів, кросворди, судоку. Велике значення має і духовна підтримка бійців, підсилення Духу наших Воїнів, тому нашим хлопцям на нуль обов’язково передаються молитовники, ікони, хрестики, щоб воїни знали, що їх не забули, що за них пам’ятають та моляться, вірять в нашу Премогу.

Джерело: ОСУВ «Хортиця»