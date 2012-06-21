Президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Держави Ізраїль. Було заплановано, що він візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, приуроченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Та після прибуття наша делегація вирішила віддати свої запрошення людям українського походження, які пережили ту трагедію.
«Нам сказали, що кілька міністрів з уряду Ізраїлю віддали свої квитки людям, які залишилися живі, переживши Голокост. Вони пережили це нещастя і зараз живуть в Ізраїлі, багато з них українського походження. Я сказав: якщо ми можемо, віддаймо наші запрошення», — зазначив Президент. Ініціативу української делегації підтримав міністр науки, технологій та космосу Ізраїлю Офір Акуніс, повідомляє Офіс Президента.
«Головне, що ми вшановуємо пам’ять, перебуваємо тут і можемо сказати теплі слова, підтримати, — підкреслив Президент, нагадавши, що кожен четвертий єврей, який загинув під час Другої світової війни, жив в Україні. — Для нас це важка втрата, історична трагедія».
Він відвідав Стіну плачу в Єрусалимі й долучився до молитви за мир в Україні. Її прочитали головний рабин Києва і України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович.
«Мир — це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях», — наголосив Володимир Зеленський.
Із президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном він обговорив двосторонні відносини, зазначивши, що українці солідарні з народом Ізраїлю у вшануванні пам’яті жертв Голокосту. «Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планують почати розбудову національного історико-меморіального заповідника. Він має включати український музей Голокосту та меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру», — повідомив він.
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