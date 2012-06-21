Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляє аналітична група Асоціації виробників молока (АВМ), в Україні імпорт молочної продукції досі переважає експорт, єдине що темпи нарощування імпорту дещо сповільнилися — вони й так вже високі, не менш як 20 мільйонів доларів щомісяця. Щоправда. по різних групах товарів динаміка все-таки різна.
Так, імпорт масла у травні поставив новий рекорд — понад тисячу відсотків зростання проти аналогічного періоду минулого року, до 5,8 тис тонн. Трохи менше у травні стали завозити молока та вершків. та все-таки чимало: 4,7 тис тонн, на 611 відсотків більше. ніж у травні торік.
Кисломолочна продукція наростила імпорт на 43%, морозиво — аж на 146. Не відстає й імпорт сирів (на 129%, 16,5 тис тонн). Щоправда, зростання імпорту по цих групах товарів натепер відбувається більш повільно.
Аналітики АВМ пов’язують це з тим, що ринок і так вже насичений імпортом, а купівельна спроможність вітчизняних покупців істотно знизилася. До цього додамо, що вітчизняна торгівля істотно підвищила ціни на імпортні сири, що не відображає реальної цінової картини (питання, чому вітчизняні сири насправді дорожчі за імпортні, потребує окремої відповіді).
Щоправда, експерти вбачають і певне пожвавлення експорту. У травні вперше в цьому році скоротилося негативне сальдо по молочній продукції — на 3,8 млн доларів порівняно із квітнем. Але загальний баланс все одно складається не на нашу користь.
Так, за травень лише морозиво наростило експорт, і то дуже скромно — на 0,4%, до 2,9 тис. т. Втім. по всіх місяцях поточного року аналітики вбачають коливання — то збільшення, то зменшення порівняно з торішніми показниками.
Натомість, за даними Спілки молочних підприємств України, експорт багатьох інших молочних товарів скоротився порівняно з травнем 2019-го. Так. експорт сухого незбираного молока впав на 77%, масло — на 52, сир (включаючи сирні продукти) — на 24, спреди та вершково-рослинні суміші — на 13% тощо. Дещо зросли лише експорт молочних консервів, сухої молочної сироватки та сухого знежиреного молока (відповідно на 33, 26 та 16%).
Навіть настання весни, яке зазвичай означає збільшення надоїв, не стало підставою для скорочення імпорту. Такою підставою може стати лише подорожчання молочної продукції у Європі: подальше ввезення її в Україну не матиме сенсу через відсутність попиту.