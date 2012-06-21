Співробітники Університету Макмастера в Канаді розповіли, як за допомогою правильного раціону можна продовжити людині життя.
Вчені назвали продукт, який зміцнить серцевий систему і зробить дітей і дорослих більш здоровішими. Цим продуктом виявилося молоко і його похідні. Експерти вивчили статистичні дані 137 тисяч жителів різних країн віком від 35 років і старше.
Як з'ясувалося, любителі молока мають на порядок менше проблем із серцем, судинами і живуть довше, ніж ті, хто відмовляється від цього корисного напою. Заява канадських вчених суперечить висловлюванням американських фахівців. Американці минулого року розповіли, що молоко після 35 років пити не варто, оскільки цей продукт не приносить користі, зате він дуже калорійний і може стати причиною надмірної маси тіла. Канадські вчені не згодні зі своїми колегами зі США. Вони проаналізували статистику і рекомендують вживати молоко тричі на день незалежно від віку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»