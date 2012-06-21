Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більш як половина молодих людей за останні три роки не виїжджала за межі області. Мобільність позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці, наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він додав, що програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів і розвивати організації громадянського суспільства.
На першому етапі буде розроблено нормативно-правову базу й концепцію програми. Із квітня 2020 року запроваджуватимуть пілотні проєкти між кількома регіонами України. Повноцінно програма, яка підвищить самостійність, життєстійкість і спроможність молоді, запрацює до кінця року, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
Мобільність молоді — одна з цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів, затвердженої у вересні 2019 року. Нині їх деталізовано. За кожною із 78 цих цілей опубліковано концепцію та індикатори, за якими вимірюватимуть досягнення. Документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження.