Луганський обласний фестиваль «Восток — Схід — West — 2020» вдесяте зібрав талановитих дітей і молодь з інвалідністю. Таланти демонстрували хлопці й дівчата із п’яти спеціалізованих навчальних закладів і центрів реабілітації області. Вони читали вірші й співали, демонстрували хореографічне та театральне мистецтво, малювали й аплодували одне одному. Гостей вражала жага самодіяльних акторів до творчості.
«Приємно бачити палаючі очі учасників. Упевнена: вони вразять кожного глядача. Бажаю кожному проявити себе творчо, заробити аплодисменти, а найголовніше — отримати задоволення від свого виступу!» — привітала учасників заступниця начальника управління молоді та спорту Луганської ОДА Євгенія Ратіхіна. За її словами, головна мета фестивалю — підтримати обдаровану молодь з інвалідністю.
Луганський обласний фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю «Восток — Схід — West — 2020» — унікальний для області проєкт, його проводять на Луганщині понад 10 років.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»