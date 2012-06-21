Платформа «Мультихаб GreenLab» — це мультифункціональна аудиторія, розділена на кілька зон і призначена для проведення зустрічей, круглих столів та інших заходів. Це міжнародний проект за участі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, громадськості та ПРООН. За словами Ганни Борової, соціальна згуртованість, довіра між людьми та до органів влади — це основні напрями роботи ПРООН у Луганській області. «Тут будуть можливості для самореалізації та розвитку території. Найголовніше, щоб кожен із нас почав діяти», — додала радник з питань ПРООН Ганна Борова. Роботу GreenLab буде спрямовано на налагодження діалогу та збільшення кількості молодіжних ініціатив. Організатори визначили такі напрями діяльності: студентські ініціативи, наукові, освітні й культурні та громадські заходи, медіація і посередництво.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»