Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Полтава чи не єдине місто в країні, яке має привілей безкоштовного навчання в Європі. Вже другий рік поспіль тамтешні абітурієнти користаються цією можливістю, стаючи студентами Вільнюського колегіуму з перспективою отримання європейського диплома бакалавра за такими затребуваними на ринку праці спеціальностями, як: «міжнародний бізнес», «управління туризмом», «готельний і ресторанний бізнес», «програмна інженерія», «електроніка й інформатика» й іншими. І колегіум із Литви готовий розглянути можливість збільшити квоту саме полтавців. Тому, що відповідну співпрацю з литовським вишем започаткували Полтавська міська рада й офіційний партнер колегіуму — Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
Як сказав секретар Полтавської міськради Олександр Шамота, така співпраця з європейськими партнерами дає змогу навчати за кордоном висококласних професіоналів, які згодом можуть реалізувати отримані знання для розвитку Полтави й області.