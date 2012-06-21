Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Уже п’ять років поспіль збирає ця гра юних патріотів на базі спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» імені президента УГВР Кирила Осьмака у селі Сприня Самбірського району, що на Львівщині. Але вперше тут були представлені команди з різних куточків країни, а саме з Полтави, Скадовська Херсонської області, Слов’янська Донецької області, Самбірського, Городоцького, Мостиського та Пустомитівського районів Львівської області, а також дві команди з Луганщини.
Як повідомляє обласний департамент освіти та науки, кожен день був дуже насиченим і цікавим: з ранку відвідували музеї, військовучастину, знайомилися з роботою сапера та кінолога, дивилися показові військові виступи на гелікоптерах, працювали з пластунами.
Після обіду щодня проводилися змагання різної складності. Представники Луганщини не залишилася без медалей: призові місця у кількох видах змагань посіли учні Попаснянського району. А от учні Щастинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоайдарського району опинилися серед кращих під час пісенного конкурсу. Виступ їхньої команди «Молода Січ» з літературно-музичною композицією «Ми патріоти України» учасники гри зустріли бурхливими оплесками і вигуками «Браво». За підсумками конкурсу учні зі Щастя посіли ІІ місце.