У Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби імені генерал-майора Ігоря Момота, що під Черкасами, відбулася чергова церемонія складання військової присяги. Майже 600 військовослужбовців строкової служби та 22 учасники проекту «Нове обличчя кордону» присягли на вірність українському народові.
До складання присяги під керівництвом досвідчених офіцерів Головного центру всі військовослужбовці протягом 45 днів проходили курс загальновійськової підготовки, під час якого здобули ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички. Як зазначив заступник начальника Головного центру підготовки особового складу Валерій Хіміч, до програми введено базові предмети з тактики прикордонної служби, прикордонного контролю, обов’язкове виконання стрілецьких вправ і вправ зі зброєю, особиста безпека, вправи з рукопашного бою, повідомляє прес-служба центру.
Урочистості розпочалися на плацу навчального закладу із внесення бойового прапора. З гордістю й неприхованим хвилюванням військовослужбовці строкової служби та прикордонники нової формації, які прийшли на службу за підсумками вступної кампанії, вишикувалися в очікуванні одного з найважливіших моментів у їхньому житті. Усвідомлюючи важливість та відповідальність слів присяги, молоді прикордонники один за одним присягали на вірність народові України. Під час урочистостей найкращим військовослужбовцям відомства вручено державні й відомчі нагороди, а священнослужителі освятили і благословили юнаків та дівчат на військову справу, захист країни.
Церемонія військової присяги завершилася урочистим маршем персоналу Головного центру та молодого поповнення Державної прикордонної служби.