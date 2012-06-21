Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Мокрокалигірській обʼєднаній територіальній громаді, що в Катеринопільському районі на Черкащині, знайшли спосіб вирішення проблеми нестачі медичних працівників.
Як розповіла голова громади Вікторія Пипа, тут розробили й реалізовують програму підтримки підготовки молодих лікарів, які після навчання житимуть і працюватимуть на території громади. Нині тут уже працює лікарка, навчання якої під час проходження інтернатури оплатила громада. Вона очолює центр первинної медико-санітарної допомоги ОТГ. Зараз громада так само підтримує навчання своєї землячки-третьокурсниці медичного університету, яка незабаром стане сімейним лікарем.
ОТГ, до складу якої входить семеро сіл, зберегла мережу амбулаторій, ФАП-ів і повністю забезпечує потребу в медичному обслуговуванні усіх селян. Нині, як розповіли в сільській раді, тут готові забезпечити житлом ще одного фахівця сімейної медицини. Громада всіляко сприяє роботі власної невідкладної допомоги. Тут організували цілодобові чергування медсестер, готових як надати телефонну консультацію, так і оперативно виїхати на допомогу хворому.